Quand le théâtre répare l’oubli : Jean Dominique, immense poétesse belge ressuscitée sur les planches

Connaissez-vous Jean Dominique ? Sous ce nom de plume se cache la poétesse belge Marie Closset qui a vécu et écrit à la fin du 19e siècle et au 20e siècle. Très connue et mondaine à l’époque, elle est peu à peu tombée dans l’oubli, comme nombre d’autres autrices qui sont peu enseignées.

Une pièce consacrée à sa vie et à ses poèmes intitulée Le Banquet de Jean Do sera jouée au Senghor ce 23 novembre. La pièce a été pensée et mise en scène par Viviane Wansart. "Cela fait 15 ans que je travaille au sein de la compagnie de la Cour, avec des personnes qui ont des parcours de vie difficile. S’impliquer pour jouer dans une pièce de théâtre donne une structure aux journées, un objectif. Ce n’est pas évident car souvent les larmes et les rires se côtoient lors de nos ateliers. Nous ne sommes pas une troupe amateur, ni une troupe professionnelle, c’est un entre-deux. Après avoir joué tous les classiques masculins, Shakespeare, Tchekhov, etc., je me rends compte que j’ai commencé à m’intéresser à la visibilité de la parole des femmes", explique-t-elle.