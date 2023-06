Quand le télétravail et l’intelligence artificielle pèsent sur le marché de l’emploi

Si vous vous demandez pourquoi l’inflation ne baisse pas aussi vite que prévu, et même si la décrue est là, effectivement, eh bien ne cherchez pas un coupable, ce n’est pas le prix de l’énergie qui semble résister. Ce ne sont même pas les marges de certaines entreprises qui ont profité de l’inflation pour majorer leurs prix au-delà de la hausse de leurs coûts. La véritable cause de l’inflation, tenez-vous bien, c’est la chanteuse Beyoncé.

C’est la Banque centrale de Suède qui a fait les calculs et qui estime que les deux concerts de la chanteuse américaine organisée à Stockholm au début de ce mois ont fait augmenter à eux seuls les prix des nuitées d’hôtel et les prix des restaurants. Et c’est le très sérieux Financial Times qui relate cette histoire qui, à mon avis et je l’espère, est unique à la Suède. Je l’espère, parce que Beyoncé est en tournée européenne et je ne vois pas la Banque centrale commencer à augmenter ses taux d’intérêt pour lui interdire de chanter devant ses fans. Ça n’aurait pas un grand effet, je vous l’assure.

En revanche, un sujet plus sérieux, c’est le télétravail. C’est vrai qu’on en parle plus car il est entré dans les mœurs depuis l’arrivée du COVID. Alors les salariés, c’est une évidence, plébiscitent le télétravail et certains patrons, font avec, à défaut d’être extrêmement enthousiaste. De toute façon, comme le marché de l’emploi est très tendu, alors que l’économie n’est pas au mieux de sa forme, le rapport de force est en faveur des candidats, surtout les candidats qualifiés. Il faut donc désormais séduire les candidats pour les inciter à bien vouloir venir travailler chez vous. Et le télétravail est un atout, bien évidemment. Sauf qu’aujourd’hui, avec le recul, certaines études montrent que le télétravail ne favorise pas la créativité.