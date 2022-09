Quand le soulman Marvin Gaye désire, à 31 ans, devenir footballeur américain

Voix de velours, classe américaine, vie mouvementée et fin tragique, Marvin Gaye ne rêvait pas que de musique. En fait, je vous ai habitué à vous parler de la jeunesse des stars, période pendant laquelle beaucoup d’entre eux ont fait du sport à des niveaux divers mais ici c’est différent. Marvin Gaye n’a pas fait de sports en High School ou à l’Université. Au lieu de ça, ses rêves de reconnaissance sportive vont arriver alors qu’il est déjà une star.

En 1968, Marvin Gaye rencontre Lem Barney et Mel Farr, joueur des Detroit Lions en jouant au golf au Palmer Park Golf Course de Detroit. A l’époque, on a diagnostiqué une tumeur au cerveau à Tammi Terrell et Marvin est terrassé par le chagrin. Il ne veut plus chanter ni tourner. Le temps passe, Tammi décède et Marvin est au plus bas. On lui propose "What’s Going On” mais il refuse. C’est là que ses deux footballeurs d’amis entrent en scène et lui disent que cette chanson est faite pour lui. Il accepte de l’enregistrer à une condition : que les deux joueurs fassent les ''backing vocals'' parlés dans la chanson.