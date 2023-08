Quand le rock anime le pays du soleil levant

Le Japon, lieu sacré pour les rockeurs. Le public japonais a été une véritable terre d’accueil pour de nombreuses stars, parfois même avant qu’ils ne soient reconnus dans leurs propres pays. Le public japonais (à l’instar du public belge) est d’une fidélité à toute épreuve ! Le Japon, un archipel envoûtant qui allie harmonieusement tradition et modernité. Le Japon fascine par sa culture riche et ancienne, sa cuisine délicate, ses magnifiques paysages naturels et ses cités futuristes. Des temples majestueux aux gratte-ciel étincelants, en passant par les jardins zen paisibles et les festivals colorés, le Japon offre une expérience unique. La culture japonaise, imprégnée de respect, d’esthétisme et d’une profonde connexion avec la nature, envoûte et émerveille à chaque pas. Au fil des siècles, le Japon a également été influencé par des musiques étrangères et s’est davantage ouvert à l’Occident ! Et a également développé ses propres genres musicaux modernes, dont le plus emblématique est probablement la J-Pop. Le Japon abrite de nombreuses salles de concerts réputées. Il y a le Tokyo Dome, le Osaka-Jo Hall, la Saitama Super Arena : une des plus grandes salles de concerts du monde ou d’autres de plus petite taille et à l’ambiance plus intimes comme la Zepp Tokyo ou l’EX Theater Roppongi toujours à Tokyo.