Quand le portrait photographique était un outil de domination

Le portrait photographique apparaît au milieu du XIXe siècle. Dans un premier temps, il n’est pas en concurrence avec les portraits peints, plus grands. Mais avec le temps, c’est le prix qui va faire la différence.

Avant l’arrivée de la photographie, l’accès à l’image de soi est très conditionné. La pratique est réservée aux plus nantis, parce qu’il faut des moyens, du temps, outre le fait de désirer se faire représenter.

La photographie connaît un essor en même temps que la bourgeoisie, il s’agit de se distinguer du peuple par une gestuelle propre, qui repose sur des vertus de retenue, de maîtrise du corps, d’une expressivité limitée, le rire faisant partie plutôt de moeurs populaires.

Le média photographique va se démocratiser à travers les décennies et plus particulièrement au début du 20e siècle, en Europe, avec la volonté de se montrer, de marquer un processus de mobilité sociale, parfois de constituer un patrimoine mémoriel par ces portraits qui perdurent après la mort.

Le succès de masse sera phénoménal, au fur et à mesure du perfectionnement des techniques, qui permet aux appareils de devenir de plus en plus légers et accessibles.