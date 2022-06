Quand le poisson rouge fait des siennes !!!

Rendu à la rivière, le cyprin doré va fouiller le sol, remuer les sédiments afin de trouver sa nourriture : des plantes bien-sûr, mais aussi des œufs de poissons et des larves d’amphibiens ou d’insectes. Et, comme il se reproduit très rapidement, cela risque de poser rapidement problème !! Et, pour ne rien arranger, il n’hésite pas à s’accoupler avec d’autres espèces de poissons. Ce qui met en péril le patrimoine génétique de ces derniers. Le poisson rouge peut donc être considéré comme une espèce invasive lorsqu'il est relâché dans la nature.

En Australie, les autorités le considèrent à ce titre comme l’une des pires espèces aquatiques invasives et un programme destiné à arrêter leur prolifération a été mis en place.