Quand le plus grand réseau souterrain du monde devient la scène du violoncelliste Yo-Yo Ma

Il y a un mois, le violoncelliste Yo-Yo Ma est descendu dans les profondeurs de la "Mammoth Cave" pour y donner un concert en compagnie de l’orchestre de Louisville et de son directeur musical, le compositeur Teddy Abrams. Un moment hors du temps, en résonance avec la nature, chère au cœur du violoncelliste.

Le pouvoir fédérateur de la culture et de la musique, voici en quoi croit fermement Yo-Yo Ma. Après son projet Bach, qui avait pour objectif de nous reconnecter les uns aux autres à travers la musique du kantor de Leipzig, le violoncelliste franco-américain communie avec la nature avec son projet Our Common Nature. Ce projet a pour objectif de sensibiliser et de faire réfléchir le public à la place que nous occupons dans la nature : "La culture nous rend humains. La culture nous aide à prendre soin les uns des autres et du monde que nous partageons. Elle nous rappelle que la nature fait partie de notre humanité et qu’elle recèle un imaginaire supérieur au nôtre".

Dans le cadre de ce projet, Yo-Yo Ma a déjà fait résonner le son chaud de son violoncelle dans plusieurs parcs nationaux américains mais également au Grand Canyon, dans la chaîne montagneuse Great Smoky Mountains, ou encore en plein océan pacifique, à bord d’un bateau encerclé de baleines à bosse.