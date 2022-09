Sorcière : de paria de la société à un nom qui se revendique comme une fierté

Exceptionnellement, les documents du procès de Michée Chauderon ont été conservés dans un coffre en chêne, protégé par 3 clés à actionner en même temps. On peut y lire le rapport des chirurgiens qui l’ont interrogée.

"Ce cas n’a pas été facile, explique Céline du Chéné, parce que les deux premiers 'médecins' qui ont commencé à chercher la trace du diable sur son corps n’ont rien trouvé. Il a fallu appeler d’autres médecins, des vieux routards de la sorcellerie, qui avaient beaucoup travaillé dans le pays de Vaud, qui ont fini par trouver ces fameuses marques d’insensibilité. Ce sont des endroits – on en a tous dans le corps – où, quand on plante une aiguille, vous n’avez pas mal, et ça veut dire que le diable vous a embrassé à cet endroit-là. C’est ça qui est une preuve de sorcellerie."

On voit aussi que l’on est dans un rapport totalement inégalitaire : une personne âgée et analphabète face à des magistrats lettrés et rodés à l’art de la question.

En France, en 1682, l’édit de Louis XIV mettra fin à la chasse aux sorcières et aux bûchers. Mais Michée Chauderon deviendra un cas exemplaire d’injustice, une manière de dénoncer cette chasse aux sorcières. En Suisse, dans les années 70, les féministes la considéreront comme une représentation de la misogynie faite aux femmes.