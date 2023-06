Pour célébrer les 60 ans de cette incroyable sortie, passons en revue 3 anecdotes. Etymologiquement parlant, le nom Cléopâtre est issu du grec ancien et signifie gloire, renommée et réputation. Soit la gloire de ses producteurs : même si le film est considéré comme l’un des plus chers de l’histoire, avec un budget final 22 fois plus élevé qu’à l’origine (l’équivalent aujourd’hui du budget du 2e épisode de la saga "Avatar", tout aussi pharaonique), il a rapporté gros. Soit la renommée du savoir-faire hollywoodien : avec 4 Oscars techniques mais aussi et surtout l’idée qu’à Hollywood, tout est possible, tous les rêves de production peuvent devenir une réalité (doublée d’un cauchemar). Soit la (mauvaise) réputation de ses acteurs principaux Elizabeth Taylor et Richard Burton : bien que mariés chacun de leur côté, Liz et Rich sont amants. Et la production va se servir de leur alchimie, de ces rumeurs pour promouvoir leur film.