Au début des années 90 apparaissent au sein du punk underground des groupes féminins comme Bikini Kill ou Bratmobile . Elles veulent rendre "le punk plus féministe et le féminisme plus punk". Surtout, elles ne veulent plus laisser penser que le punk est exclusivement une affaire d’hommes.

Le mouvement Riot Grrrl permet aux femmes de créer leur propre musique, avec leur guitare, leur batterie et leurs paroles souvent engagées. Des paroles qu’elles crient pour dénoncer les viols, la violence domestique et le racisme. Elles parlent aussi de sexualité ou célèbrent la puissance des femmes. En réaction, elles reçoivent des insultes, des menaces et des projectiles d’une partie du public.

Mais elles ne s’arrêtent pas là, elles lancent aussi "Rock for Choice", une série de concerts et d’albums destinés à financer des campagnes de sensibilisation sur le droit à l’avortement et à protéger des cliniques pratiquant l’avortement aux États-Unis.

La chanteuse du groupe Bikini Kill, Kathleen Hanna, travaille dans un centre d’accueil de femmes victimes de violences conjugales et de viol. Lors des concerts, le groupe incite les femmes à monter sur scène pour prendre la parole.