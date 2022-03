Quand le Métro bruxellois voyage avec l’Art

Le métro bruxellois est chaque jour emprunté par de nombreuses personnes. Mais saviez-vous que ce transport populaire abritait un énorme musée insolite et surtout, méconnu ?

Chaque station de métro dispose de son univers, de son ambiance et de sa propre personnalité : "C’est vraiment une galerie qui se trouve sous terre avec énormément d’œuvres. On va à la fois avoir de la peinture, des sculptures, des vitraux… Ces œuvres d’art sont placées pour rendre chaque station de métro unique, identifiable et, en même temps, le but est de représenter la scène belge. Donc, on va essayer de donner le plus de place possible aux artistes belges" explique Clara Vanden Broeck, guide culturelle à Bruxelles.