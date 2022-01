Quand le métaverse devient laboratoire pour les produits du monde réel

Autre déclinaison du métaverse, la plateforme de mode haut de gamme Farfetch, qui a lancé en août une formule qui permet de précommander des articles Balenciaga, Off-White ou Dolce & Gabbana qui ne sont, en l'état, que des lignes de code, un fantasme.

Le site a collaboré avec le studio DressX, qui conçoit des vêtements virtuels, afin de parvenir à un rendu qui soit le plus convaincant possible. Les pièces ne sont effectivement fabriquées en atelier qu'en fonction des pré-commandes. La formule est surtout attractive pour les marques haut de gamme, plus que pour les mastodontes du prêt-à-porter.

Elle permet aussi d'éviter la surproduction et les invendus dans une approche plus éco-responsable.

Tous ne sont pas convaincus par l'intérêt de concrétiser physiquement les créations du métaverse. "Les pièces numériques peuvent être portées, collectionnées et échangées dans le métaverse, donc il n'y a pas besoin d'un équivalent physique", estime The Fabricant, une maison de mode virtuelle.

Cette entreprise néerlandaise voit tout de même d'un bon œil la perméabilité entre les deux univers, "quand les individus transposent l'esthétique du monde virtuel dans leur vie physique".

"Au final, ce qui compte, c'est le désir", estime Achim Berg. "Si quelque chose est désirable dans cet espace (virtuel), pourquoi ne le serait-il pas dans un autre ?"