Quand le Japon s’est ouvert au monde et quand son empereur est devenu un homme

En 1996, le prince Philippe accompagnera ses parents, Albert II et Paola en visite d’État au Japon et c’est en souverain qu’avec la reine Mathilde, qu’il effectuera une visite d’État 20 ans plus tard, à l’occasion du 150e anniversaire des relations belgo-japonaises.

Si les relations commerciales et culturelles sont florissantes entre la Belgique et le Japon, notre royaume bénéficie aussi généralement d’une image extrêmement positive au Pays du soleil levant. Ce que l’on ignore probablement, c’est que les Japonais sont friands de deux histoires bien de chez nous. Tout d’abord "A dog of Flanders", écrit par l’anglaise Marie-Louise de la Ramée en 1872, l’histoire d’un enfant pauvre, Nello, et de son chien Patrasche, dans la région anversoise…