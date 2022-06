Quand le groupe Black Sabbath disait adieu à ses fans

Alors aujourd’hui, un peu de hard rock, et pas n’importe lequel, puisqu’on va parler des pères fondateurs Black Sabbath.

Black Sabbath, c’est une grande épopée, avec des moments forts, des moments plus compliqués aussi, des changements de personnel, des retours… Bref cette carrière n’a pas été un long fleuve tranquille… On rappelle qu’il y aura plusieurs chanteurs au sein du groupe et que les plus célèbres sont Ozzy Osbourne et le regretté Ronnie James Dio…

Mais après 39 ans de loyaux services, le groupe va décider de mettre officiellement un terme à sa carrière entre 2016 et 2017…

Pour l’occasion, Ozzy Osbourne, le guitariste Tony Iommi et le bassiste Geezer Butler se lancent donc dans une tournée d’adieu de 81 concerts qui passeront en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique Latine et en Océanie…

Une tournée remplie d’émotion qui va se terminer à la maison pour Black Sabbath, c’est-à-dire là où tout avait commencé dans la fin des années 60, à…

(la suite en audio).

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.