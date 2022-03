Quand le gin fait de la magie

Le gin se décline de nombreuses façons, de la plus classique à la plus inattendue. Mais à Francorchamps, P2P Gin fait plus fort encore avec un gin qui change de couleur au contact du tonic !

En Belgique, le gin est énormément consommé, mais aussi produit. Saviez-vous que le gin trouve son origine chez nous dès la fin du 16ème siècle ? Plusieurs siècles plus tard, c’est près de 200 gins qui sont produits chez nous. Parmi eux on trouve le P2P Gin ou " purple to pink ", ce gin local qui va épater vos amis car il apportera des couleurs à vos apéros en passant du bleu au rose grâce à une fleur !