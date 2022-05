Quand le coworking permet aussi de faire des économies sur les factures d'énergie

Les espaces de coworking fleurissent un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Au départ, l’idée est de permettre aux indépendants, aux créateurs d’entreprise de sortir de leur isolement. Mais, avec la flambée des prix de l’énergie, certains clients de ces espaces comptent aussi faire des économies sur leur facture de gaz ou d’essence.

C'est le cas par exemple de Barbara Malengreaux. Attachée de presse de profession, elle travaille depuis 6 mois, dans l’open space de Cowork’Ittre. Tous les jours, elle y croise d’autres travailleurs, souvent des indépendants. Pour elle, qui dit avoir besoin de contacts sociaux, fini l’isolement du télétravail ! Mais dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, elle estime que le fait de travailler dans un espace de coworking, et plus nécessairement à son domicile, va lui permettre de réaliser des économies sur les factures de gaz et d'électricité.

Plus de visioconférences et moins de carburant

Sans oublier que, de plus en plus souvent, elle évite les longs trajets en voiture vers Bruxelles, ce qui signifie des économies substantielles sur ses factures de carburant. "Je vis dans une maison unifamiliale, explique-t-elle, et c'est clair que pendant la crise sanitaire, j'ai été amené à faire fonctionner le chauffage pendant des journées entières, quand il faisait froid. Ma consommation a littéralement explosé ! L'impact a été énorme sur mes factures de gaz mais, depuis que je travaille ici à Cowork'Ittre, je vois la différence. L'autre avantage de cet espace de coworking, c'est que je peux y organiser mes réunions en visioconférence avec une excellente qualité, ce qui me permet de limiter mes déplacements en voiture vers Bruxelles - j'habite à Soignies. Par rapport au carburant, c'est très avantageux."

Mutualiser les coûts de l'énergie

Axelle van Eyll a fondé l’espace cowork’Ittre il y a un an tout juste. Espace qui s’est rempli bien plus vite que prévu : un an au lieu de trois. Elle constate en tout cas que, désormais, les prix de l’énergie font partie de l’équation pour les indépendants qui choisissent le coworking. Le raisonnement est imparable: "Chauffer ou éclairer une maison pour une seule personne pendant toute une journée, résume-t-elle, c'est extrêmement onéreux, alors que, quand vous venez travailler dans un espace de coworking, vous mutualisez clairement le coût de l'énergie."

Un bonus pour le coworking, pas un changement de philosophie

Faire des économies sur les factures d’énergie chez soi en intégrant un espace de coworking? Personne n'y pensait il y a ne serait-ce qu'un an. Mais attention : ce n’est pas pour cela que les indépendants ou même certains salariés - ils sont de plus en plus nombreux - se tournent vers le coworking. Ce qu'ils recherchent généralement dans cette formule, c’est un environnement de travail partagé, du lien social, des échanges, s'insérer dans une petite communauté locale. Mais si au passage le coworking leur permet en plus de faire des économies sur les factures d'énergie à leur domicile, ils ne s'en plaindront certainement pas.