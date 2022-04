Quand le coach des Lakers Frank Vogel apprend son licenciement sur les réseaux sociaux : "On ne m’a rien dit"

La NBA est réputée pour être un véritable business sans pitié. Frank Vogel, le coach des Los Angeles Lakers, l’a appris à ses dépens.

Ce dimanche soir, face à Denver, l’entraîneur des Pourpre et Or ne le sait pas encore mais il vient de coacher les Lakers pour la dernière fois. En effet, à peine la rencontre terminée, le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski, toujours très bien informé, balance une "Woj Bomb" sur Twitter. Le plus grand "insider" de la NBA annonce alors, citant des sources internes à la franchise californienne, que le départ de Vogel sera officialisé lundi.