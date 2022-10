Quand le climat s’invite au tribunal

Que faire de son temps libre ? Sortir, courir, dormir ? Ou faire un procès?

Aux Etats-Unis comme en Europe, de plus en plus de citoyens vont en justice "pour le climat", soutenus par des donateurs, des associations environnementalistes. Ils tentent d’obtenir que les juges imposent plus d’efforts aux Etats ou à des multinationales, face au changement climatique.

Leurs avocats arrivent au tribunal avec leurs dossiers et leurs arguments : tel droit de l’homme n’est pas respecté, tel engagement est bafoué.

Un étudiant de Chaudfontaine a décidé de tenter le coup : Damien Mangon poursuit douze pays européens devant la Cour européenne des droits de l’Homme, non pas parce qu’il n’aime ni dormir, ni sortir, ni courir pendant son temps libre mais parce que les inondations de juillet 2021 ont ravagé sa maison et son équilibre.

Cet épisode d'"Après nous, les mouches?", écoute son récit et les espoirs qui le poussent au tribunal. Et ce podcast s’interroge: est-ce que ça marche? Est-ce que la justice fait bouger des gouvernements? Est-ce que la justice fait alors de la politique? Et est-ce que le rôle des juges en sort renforcé?

"Après nous, les mouches?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, disponible sur Auvio et vos plateformes habituelles. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches!" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec, "Après nous les mouches"

Avec Damien Mangon, Olivier de Schutter et le charme d’un vieux documentaire sur un (encore plus) vieux palais de justice.

