Quand Lana Del Rey sert des gaufres dans un fast-food en Alabama…

Quelle surprise pour les clients d’une chaîne américaine de gaufres lorsqu’ils se font faits servir par Lana Del Rey ! Car c’était bien elle, en uniforme, ce 20 juillet, en train de prendre les commandes. Personne ne sait pourquoi elle a fait ça mais ça discute sur les réseaux !

La chanteuse new-yorkaise a donc pris place derrière le comptoir d’une des 650 Waffle House du pays. Des images la montrent sur les réseaux en train de servir les clients dans la ville de Florence en Alabama.

Dans le quotidien local Alabama Life and Culture, l’une de ses fans, Karina Cisneros Juarez, raconte la chance qu’elle a eue de se retrouver face à son idole et témoigne de sa légendaire gentillesse :

"Elle était là, portant un uniforme et tout. C’était un peu surréaliste. Je lui ai juste dit à quel point j’aimais sa musique et son travail en général. Elle était super adorable et incroyablement gentille." Entre deux gaufres, Lana Del Rey a, comme à son habitude, pris le temps de faire des selfies avec les clients, raconte cette jeune femme.

La star, qui cartonne avec son dernier album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, a manifestement passé plusieurs jours dans la ville. Une ville dans laquelle elle a vécu par le passé avec un ex boyfriend. Des fans l’ont aperçue dans un salon de manucure, en train de manger une pizza, dans un Starbucks ou encore dans l’hôtel où elle séjournait. Et à chaque fois, les témoignages sont les mêmes : Lana Del Rey est adorable et prend le temps de discuter et de faire des photos avec ses fans.