Quand la voyance devient un vrai business

Avant il y avait Madame Irma, seule avec sa boule de cristal mais aujourd’hui, certains comptes de voyance sur Instagram sont devenus de puissantes marques et se diversifient un maximum. En francophonie il y a compte qui se détache des autres, c’est celui de Sisters Astrologie. Pour L’Internet Show, Raphaël est allé à la rencontre de Jenny Finkelstein, la créatrice.

Depuis quelques années, l’engouement pour les astres est une réalité. Mais fini les horoscopes en dernière page du programme télé. Aujourd’hui, l’astrologie se veut moderne, tendance et drôle. C’est ce que propose tous les jours sur Instagram le compte Sisters Astrologie, suivi par plus de 100.000 followers. Dernière ce compte girly et plein de fraîcheur : Jenny Finkelstein

Passionné d’astrologie, Jenny a lancé Sisters Astro juste avant la pandémie. Persuadée en l’existence d’un chemin écrit pour chacun, elle se donne pour mission de réveiller en nous l’énergie qui nous permettra de trouver notre boussole intérieure, et de se trouver pour avancer. Au départ une page Instagram fun et thérapeutique, Sisters Astro connaît alors un engouement très rapide.

Colorés, extraordinaires, légers et engagés, les contenus de Jenny plaisent et l’encouragent à développer son concept. Événements, consultations, boutique d’accessoires d’ésotérismes en ligne, jeu de tirage, elle a récemment été contactée par NRJ pour créer son propre podcast autour de l’astrologie. En novembre dernier, Jenny se voit proposer un partenariat avec la boutique en ligne Sarenza. Elle lance alors une ligne de vêtements en rapport avec l’astrologie où elle vend plus de mille pièces.

Aujourd’hui, Jenny s’est entourée d’une équipe de femmes talentueuses composées d’astrologues, intuitives, cartomanciennes, numérologue. Ensemble, elles partagent cette volonté commune de continuer à innover sans cesse pour inspirer et décoder les tendances, la mode, la beauté, la vie à travers une vision unique de la spiritualité et de l’astrologie.

