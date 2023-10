Quand la vie d’un couple bascule avec un enfant polyhandicapé : un nouveau projet comme thérapie

"Oui, tout ça, c’est grâce à Andréa. C’est à elle que ce projet est dédié, elle en est son poumon. Il est né d’une révolte face à l’injustice à laquelle on ne peut rien. Mais nous avons décidé d’agir. Ce sentiment nous a donné l’énergie de construire plutôt que de nous écrouler. Grâce à cette révolte, nous avons construit… pour nous… pour les autres." Elodie et Louis

La réalisatrice Anne Mourgues les a accompagnés durant 9 mois dans leur quotidien et dans ce projet dédié à leur fille. L’aboutissement est ce documentaire à la fois bouleversant et porteur d’espoir, et témoin d’une énergie et d’une résilience qui forcent l’admiration.

En juillet 2019, Les bobos à la ferme a ouvert ses portes sur la côte d'Opale pour des séjours de répit avec 4 gîtes tous labellisés Tourisme & Handicaps, totalement adaptés, avec des espaces de détente spécialement pensés et conçus pour leur faciliter la vie, et un encadrement professionnel pour vivre des activités proches de la nature. Ils sont les seuls en France à accueillir toute maladie et tout type de handicap sans conditions. Et tout a été prévu, comme la location de matériel médical ou la continuité des soins.

Elodie et Louis ont créé une association, un pôle parents aidants et enchaînent les projets. Ils tiennent avant tout à faire de ce lieu un espace pour y soigner ses bobos, et rassembleur pour "arrêter de 'parquer' les personnes en situation de handicap et les aidants dans un lieu, et le reste du monde dans l’autre" comme l’expliquait Elodie en interview.

Parents (extra)ordinaires, un documentaire à voir ce lundi à 20h30 sur La Trois, et qui sera suivi du film Autisme, mon enfant ma bataille. Des programmes à revoir sur Auvio.