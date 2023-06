Quand la tournée de Mötley Crüe fait étape en Belgique au Graspop…

Quatrième soirée de festival en ce dimanche, avec de grands noms qui se succèdent, comme Hollywood Vampires, Mötley Crüe et Def Leppard. Ces derniers sont en tournée commune depuis plusieurs mois maintenant et cette étape belge était pour le moins attendue. Aux Etats-Unis, cette tournée a été la plus lucrative de l’année 2022 et on s’attendait donc à une machine bien rodée ce soir.

Promesse tenue avec un show énorme à l’américaine avec intro épique en début de concert, effets d’images, de lumières et quelques effets de son aussi, notamment sur la voix de Vince Neil.

Les détracteurs du groupe l’accusaient de ne plus bien chanter, aucun reproche en ce sens ne pourra lui être fait ce soir ! Le show est millimétrique, les titres s’enchaînent, et les écrans font largement profiter le public des deux " choristes danseuses " en petite tenue qui arpentent la scène.

John 5, ancien guitariste de Marilyn Manson et de Rob Zombie, notamment, semble avoir bien trouvé sa place dans ce show, et s’offre un petit solo bien senti en cours de set, juste après le titre " The Dirt " qui permet au groupe de faire un duo virtuel avec Machine Gun Kelly que l’on voit à l’écran dans le documentaire du même nom.

La soirée est une succession de classiques même si Vince Neil évoquait l’actualité en début de concert, à savoir de nouveaux morceaux. Nikki Sixx a même précisé le mois dernier que les chansons de leur prochain album sont "officiellement terminées" et qu’il ne reste plus qu’à les mixer.

Après le solo de guitare, le groupe s’offre une petite récré avec un medley de covers (Rock and Roll, Part 2 / Smokin' in the Boys Room / Helter Skelter / Anarchy in the U.K. / Blitzkrieg Bop) avant de compiler les plus grands tubes, à commencer par la power ballade " Home Sweet Home ", suivie de " Dr. Feelgood ", " S.O.S " et l’incontournable " Girls, Girls ". " Primal Scream " permettra une longue mise en avant des parties guitares, avant de refermer avec " Kickstart my Heart " et laisser au public le plaisir d’accueillir Def Leppard… à condition qu’ils ne soient pas définitivement sourds vu les décibels dégagés pendant leur concert et les feux d’artifice de fin de concert !