Quand la santé des femmes devient un business comme un autre.

C'est un récent rapport du cabinet de conseil McKinsey qui l'affirme : si la santé féminine a longtemps été considérée comme un "marché de niche" (bien qu'elle concerne la moitié de l'humanité), les choses commencent à changer avec à la clef, aussi, "de nouvelles opportunités" pour les investisseurs.

Les start-ups spécialisées dans ce domaine, nées avec l'essor des nouvelles technologies, ont même un nom : la "femtech", contraction de "female" et "technology". Ce marché représenterait 50 milliards de dollars en 2024, d'après le cabinet Frost & Sullivan.

Mais il se situe à la confluence entre le secteur de la santé, très encadré, et le bien-être, aux règles beaucoup plus floues : vêtements pour la ménopause, tisanes fertilité, compléments alimentaires, le champ des possibles est immense et ne répond pas à des règles identiques. Or c'est l'un des problèmes posés par l'intérêt croissant des entreprises pour le sujet de la santé féminine : le manque de validation scientifique.