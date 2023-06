Quand la salade liégeoise devient hachis !

Qui d’entre nous ne craquerait pas à la simple évocation d’un bon hachis sorti du four ? Et lorsqu’un amateur décide de se l’approprier (pour le meilleur et rien que le meilleur), cela donne un concept addictif : " Les hachis de CriCri " nouvelle enseigne emmenée par Christophe Grimmiaux. Dans le cœur de projet, des couches bien beurrées de recettes autour du hachis, des idées surprenantes et hyper gourmandes.

Recette de la salade liégeoise façon hachis parmentier

Pour 4 personnes

800 gr de hachis (porc et veau)

Haricots verts 350 gr

Des lardons fumés 200 gr

Mélasse de grenade (au rayon cuisine du monde) et à vous de goûter pour la quantité !

Pommes de terre (type bintje) 1 kg

Oignons

Huile d’olive

Sel, poivre, muscade

Chapelure

Pour la farce

Faire revenir la viande hachée, porc et veau dans de l’huile d’olive et des petits oignons émincés.

Parallèlement cuire les haricots vapeur quelques minutes seulement pour garder le croquant.

Dans une poêle faire rissoler des petits lardons fumés, retirer le gras et réserver des lardons.

Quand tout est prêt, assembler le tout et y ajouter de la mélasse de grenade

Pour la purée

Faire cuire les pommes de terre vapeur. Elles doivent rester légèrement croquantes. Les écraser à la main, sel, poivre noir et muscade.

Ajoutez 15% de beurre et un peu de lait pour l’onctuosité.

Dans un ravier ou un plat, déposer la farce de viande, et puis par-dessus la même quantité d’écrasé de pommes de terre.

Enfourner 20 minutes à 180 °C pour qu’il soit doré à point (on peut aussi saupoudrer de chapelure avant le passage au four).

Pour un effet un peu plus croquant, il suffit de le laisser un peu plus longtemps.

Envie de tester les hachis de CriCri ? Les Hachis de Cricri – le hachis parmentier local fait maison (lhdc.be)