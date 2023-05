Quand la RTBF propose à 50 jeunes de débattre de leur avenir…

Cette semaine, l’épisode du podcast, "le tournant" est un peu différent des autres. Il consiste en une expérience originale de débat et d’intelligence collective avec des jeunes de 17,18 et 19 ans issus d’écoles bien différentes de Wallonie et de Bruxelles.

Le principe était le suivant : aller d'abord à la rencontre de trois classes de 5ème et 6ème secondaire, dans trois écoles : l’école Decroly à Uccle, l’institut Saint-Joseph à Charleroi et l’institut Marius Renard à Anderlecht (deux classes d'enseignement général et une classe d'enseignement professionnel). Dans chaque établissement, nous avons posé aux élèves les mêmes questions : comment voyez-vous votre avenir? quels sont les tournant à prendre? qu’est-ce qui doit absolument changer pour nos sociétés, demain ?

Les réponses était bien différente d'une école à l’autre. Si pour certains le climat est l'enjeu incontournable des décennies qui viennent, pour d’autres, la principale crainte est de ne pas disposer, demain, d’un revenu suffisant pour boucler les fins de mois. Pour d’autres encore, l'inquiétude majeure est de devoir se mouler dans une société qui formate, une société qui ne permet pas à chacun de développer sa propre personnalité.

Sur base de tout cela, nous avons ensuite rassemblé tous ces jeunes pour une journée d’expression artistique et d’intelligence collective. Avec l'objectif de permettre à chacun de ces jeunes de faire l’expérience de l’altérité, d'élaborer ensemble, en s’enrichissant de leurs différences, des propositions pour leur avenir commun. Une expérience à la fois enrichissante et bousculante dans laquelle nous vous proposons de vous immerger durant 50 minutes, dans ce nouvel épisode du podcast "le tournant".