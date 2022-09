Quand la reine Elizabeth II se rendait à Liège en 1966 : images d’archives

Revivez la venue de la reine Elizabeth II à Liège en 1966 où elle fut follement acclamée par la foule. Une visite officielle de cinq jours captée par les caméras du Journal télévisé de la RTBF et à retrouver dans les archives de la Sonuma.

Au cours de son règne, la reine d’Angleterre a réalisé cinq visites officielles sur le sol belge. Sa première apparition en Belgique se déroula en 1966 du 9 au 13 mai, soit 14 ans après son couronnement, à l’occasion des commémorations de la Seconde Guerre mondiale.

Après Bruxelles et Anvers, c’était au tour de Liège d’accueillir la reine accompagnée de son époux le Duc d’Edimbourg, le 12 mai 1966. Elle sera guidée vers le Monument de la Résistance, et saluée par une foule en délire alors que retentit le 'God Save The Queen'.