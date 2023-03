Quand la réalité virtuelle apprend aux femmes l'autodéfense.

Dans le jeu, une petite voix guide les joueuses (puisque le jeu leur est destiné) pour l'encourager et lui apprendre des gestes précis : des doubles crochets du droit et du gauche pour attaquer, les deux poings croisés sur la poitrine pour se protéger. Ici, pas de "game over" ni de mort virtuelle mais uniquement des conseils positifs.

A la fin, des silhouettes dorées incarnent des combattantes du passé et du présent qui racontent leur histoire, comme ces "karaté grannies" africaines qui pratiquent les arts martiaux pour repousser les violeurs.

"La réalité virtuelle peut donner une mémoire musculaire qui permet de surmonter les injonctions de ne pas résister physiquement. Nous voulons conduire les femmes à en savoir plus sur l'autodéfense, à savoir dire non", renchérit sa collaboratrice, Marie Blondiaux.

"Ce n'est pas un défouloir mais cela permet aux femmes de se sentir puissantes."

L'objectif est de diffuser le jeu dans des associations de protection des femmes, pour les rediriger vers de vraies écoles d'autodéfense.