Quand la prime énergie du gouvernement fédéral va-t-elle être déduite de mes acomptes ?

"C’est encore trop tôt pour le dire", nous répond-on au SPF Economie. "En principe, il est effectivement prévu d’appliquer une remise forfaitaire gaz et électricité de 196 € de novembre 2022 à mars 2023. Les textes légaux auraient d’ailleurs dû être votés le 20 octobre, mais un parti a demandé une deuxième lecture, ce qui postpose le vote. Tant que cela n’a pas été fait, nous ne pouvons pas donner les deadlines et modalités exactes." Selon toute vraisemblance, le vote devrait être organisé la semaine prochaine.

Et le SPF Economie tient à se montrer rassurant : "Il n’y a aucune raison pour que la loi ne soit pas votée." Les ménages peuvent être sûrs "à 99,9%" de recevoir leur prime. En revanche, ils pourraient la recevoir un peu plus tard que prévu. "La prime de novembre sera bien appliquée, mais il est possible que les gens la reçoivent après novembre."