Quand la pop culture nous donne envie de junk food

Plusieurs scènes bien connues du cinéma américain laissent voir des scènes d’orgie (ou presque) à base de nourriture issue de fast-food. C’est le cas, notamment, du film The Big Lebowski réalisé par les frères Coen, dans lequel, après avoir assisté à la démolition du pare-brise de sa voiture, Jeff Bridges, le personnage principal, enchaîne les kilomètres avec, à ses côtés, ses compagnons de route en train de déguster avec entrain burgers et soda.

On se souviendra aussi de la scène du film Maman j’ai raté l’avion durant laquelle le jeune Kevin se fait livrer une pizza sur le pas de sa porte et s’amuse à dialoguer avec le livreur en lui diffusant des extraits de film sélectionnés avec soin.

Enfin, pour ceux qui ont vu l’excellent Little Miss Sunshine, ils se souviendront de cette scène où la famille partage un repas composé majoritairement de seaux de pilons de poulet issus d’un fast-food local – ce qui est plutôt cocasse quand on sait que la famille parcourt des kilomètres pour que la cadette puisse participer à des concours de mini-miss.

Ces trois films sont évidemment loin d’être les seuls à mettre en scène des habitudes alimentaires faites de Mc Do et autre fast-food.

Heureusement, les salles obscures diffusent aussi de temps à autre des documentaires, qui permettent de contrebalancer les scènes de ce genre ou en tout cas d’y apporter un regard un peu plus critique et réaliste. On a tous en tête, à ce sujet, la sortie très médiatisée du documentaire Super Size Me, de l’Américain Morgan Spurlock. Durant deux mois, Spurlock s’était prêté au "jeu" de l’expérience gastronomique qui consistait à ne s’alimenter que de Mcdonald’s quitte à détruire sa santé.

Car tout au long de cette expérience, qui a duré pas moins de 30 jours, le réalisateur était en effet suivi par des médecins et diététiciens qui tous l’ont averti que son état de santé devenait plus que préoccupant, et qu’il risquait de créer des dommages irréversibles sur son corps.