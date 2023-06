Quand la police demande à Emma Meesseman d’arrêter de signer des autographes… pour pouvoir vider la Grand-Place

Elles n’en croyaient pas leurs yeux et pourtant, c’était bien réel. Mardi soir, les Belgian Cats ont pu fêter dignement leur succès à l’Euro de Basket, portées en triomphe par une Grand-Place noire de monde.

Euphorique, Julie Allemand confiait à notre micro "C’est énorme, c’est beaucoup de fierté. On avait un peu peur, on ne savait pas s’il y allait y avoir beaucoup de monde ou non. Quand on voit l’ambiance et tout ce monde présent pour fêter ce titre avec nous, c’est incroyable, on en a les larmes aux yeux. On a envie de profiter à fond de ce moment. J’ai envie de rester le plus longtemps possible sur ce nuage, parce que c’est extraordinaire."

Extraordinaire, c’est bien le mot. Pas habituées à cette liesse populaire, les Cats en ont profité pour aller à la rencontre de leurs supporters présents pour elles. C’est donc pendant de longues minutes, qu’une fois redescendues de leur balcon, elles ont enchaîné les selfies et les autographes.

Palme de la Belgian Cat la plus patiente ? Emma Meesseman qui a passé plus de deux heures (!) avec les supporters. La MVP a même dû être interrompue par la… police, qui lui a gentiment demandé de s'arrêter. La raison ? Les policiers voulaient tout simplement vider la Grand-Place après plusieurs heures de privatisation.

Une scène un peu improbable mais finalement assez drôle (et bien belge) qui témoigne de l’engouement populaire à l’encontre de ces Cats… qui le méritent !