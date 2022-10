Quand la pierre fait place à la vie

A Soignies, à deux pas du parc Pairidaiza, des bruits de moteurs résonnent et de pneus s’écrasent sur les routes sablonneuses. Les Carrières du Hainaut, un site de 352 hectares, abrite un trésor : la pierre bleue. Mais depuis peu, elle n’est plus la star unique. La nature reprend ses droits et désormais, la célèbre pierre cohabite.

Sous de petits nuages de poussière, les grands blocs camaïeux se révèlent. Si à première vue la pierre durable et locale n’a rien à envier à l’idée qu’on se fait du bleu, c’est qu’elle n’arbore cette couleur qu’après avoir été extraite de la carrière et sectionnée en morceaux. Depuis 1888, la zone d’extraction s’est creusée et développée. Du haut de la rambarde surplombant le gigantesque vide, mieux vaut ne pas avoir le vertige.

A la différence près des machines et autres véhiculent bruyants qui parcourent inlassablement le site, les bâtiments sont d’époque et le temps semble s’être figé à la fin du 19e siècle. L’entreprise qui s’est agrandie en l’espace de 130 ans regroupe désormais 435 employés sur site.

Et ils ne sont pas les seuls occupants des lieux. Contre toute attente, ces immenses espaces de rocs et de poussière hébergent une belle biodiversité. Promouvoir la faune et la flore au sein de ces lieux insolites, c’est l’objectif de “Life in Quarries”. Le projet vise la création de lieux de vie pour les espèces animales et végétales pionnières et ce, dans plusieurs sites extractifs wallons.