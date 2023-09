Quand la paternité des œuvres de Molière a été attribuée à Corneille : un débat qui a duré un siècle

Un constat qui fait l’effet d’une bombe lorsqu’il publie sa théorie dans deux articles intitulés Corneille est-il l’auteur d’Amphitryon ? et “L’Imposteur” de Corneille et le “Tartuffe” de Molière. Le roi des dramaturges et l’empereur des comédiens semblent pourtant n’avoir rien en commun. Pire, la légende raconte que Jean-Baptiste Poquelin et les frères Corneille se détestaient.

Mais lui, Pierre Louÿs, en sa qualité d’homme de lettres, se posait depuis un petit moment des questions. Et c’est un soir de 1919, en étudiant pour la première fois le registre comique de Corneille, que tout lui saute aux yeux, comme une évidence. Le style d’écriture entre les deux artistes est particulièrement similaire lorsqu’ils rédigent des œuvres du même style. Depuis toujours, il pense que le fameux Tartufe est composé des mots du Grand Corneille. Cette opinion, qu’il a déjà partagée dans ses cercles les plus intimes, a fait frémir d’effroi ceux qui défendent l’art à la Molière.

Mais cette fois, plus qu’une boutade, c’est avec certitude qu’il se forge son opinion. Les mêmes expressions de part et d’autre, les mêmes techniques de rebondissements, les mêmes traits pour des personnages qui se ressemblent et il en passe. Pierre Louÿs est certain de son coup : Molière n’est en réalité qu’un chef-d’œuvre de Corneille.

Était-ce pour le dramaturge, le moyen d’écrire de la comédie, genre qu’il adore mais très loin du style sérieux qui l’a fait exploser aux yeux du monde ?