Quand la nouvelle scène jazz reprend le meilleur du rock indé, de Turnstile à Radiohead

Waldo’s Gift sont un peu les cousins britanniques des Bruxellois de Echt! (les deux groupes ont d’ailleurs récemment partagé l’affiche au mythique Jazz Café de Londres). Originaire de Bristol, le trio adepte de grooves déstructurés et d’effets de guitare avant-gardistes, s’est créé une solide réputation sur la scène jazz britannique avec des prestations live improvisées et frénétiques.

En octobre 2022, Waldo’s Gift a relancé son concept de soirées "Reworks", qui se déroulaient tous les mois au Gallimaufry à Bristol. Lors de ces soirées, Waldo’s Gift réinvente sur scène le répertoire de grands noms de la musique, d’Aphex Twin à Floating Points en passant par ABBA et Björk.

Récemment, Waldo’s Gift a dévoilé un EP live de 2 titres issus d’une session consacrée à Radiohead. "Sur "Everything In It’s Right Place", nous nous sommes vraiment appuyés sur l’amour de Radiohead pour les mesures asymétriques, à notre manière en reprenant le morceau en mode "glitchy". "All I Need" est peut-être une réinterprétation plus fidèle du morceau original, mais avec le côté brut d’un trio à guitares enregistré en live dans un bar plein à craquer et en sueur" a déclaré le groupe à propos de ces deux remixes live.

Fidèles à l’éthique du groupe et s’appuyant sur le succès des leurs EP improvisés sortis en 2022, ces deux reprises de Radiohead ont été enregistrées en live, mettant ainsi en valeur le véritable pouvoir créatif brut du groupe en temps réel. Une communication télépathique unique, affinée au fil des années de concerts hebdomadaires, qui rend hommage à Radiohead en propulsant ces deux morceaux dans un tout nouvel univers. Audacieux, inventif et avant-gardiste, on a fort à parier que ça devrait plaire à la bande de Thom Yorke.