Quand la nature et les industries s’assemblent pour les hirondelles…

Muriel Decarpentrie est une journaliste de la RTBF qui a souvent intervenu dans l’émission "Quel temps". Egalement réalisatrice, elle ressentit, à un moment de sa vie, le désir de faire un film qui ait du sens…

Le temps passa et la réalisatrice a eu à rencontrer un homme, Claudy. Passionné par les hirondelles, il lui raconte les difficultés qu’elles ont actuellement à se loger. Effectivement, vivant généralement près des cours d’eau, suite aux récentes inondations et à l’urbanisation, elles ont de moins en moins de place pour vivre et se reproduire en paix.