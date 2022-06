Quand la musique militaire est bonne, elle se donne à Mons, à Namur ou encore à Bruxelles…

Ce festival de musiques militaires était initialement prévu en 2020, à l’occasion de la commémoration des 75 ans de la libération de la Belgique. Reporté de deux ans à cause de la pandémie, l’événement a vu son titre changer au gré de l’actualité. "La liberté retrouvée" a fait place à "La valeur de la liberté", explique le Colonel Guy Dobbelaere, Commandant de la Province de Hainaut, "pour souligner que cette liberté n’est jamais acquise".

Aux côtés de la musique Royale de la Marine (Belgique), on trouve trois autres formations étrangères : le Bagad de Lann-Bihoué (France), the Representative Central Band of the Polish Armed Forces (Pologne) et the 2D Marine Division Band (États-Unis).