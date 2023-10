Quand la musique fait résonner les murs d’une prison

C’est bien connu, la musique adoucit les mœurs et les détenus de la prison de Sequedin dans le nord de la France ont pu en faire l’expérience grâce à un concert symphonique offert tout récemment par l’Orchestre National de Lille. C’est donc un retour en prison pour l’Orchestre qui, en raison de la pandémie du coronavirus, n’avait plus joué pour des détenus depuis 2019.

Une évasion de quelques instants, loin de l’univers carcéral

Tout commence à la fin des années 80 – en 1985 pour être exact – lorsque l’éminent chef français et créateur de l’Orchestre National de Lille, Jean-Claude Casadesus met en place, en collaboration avec l’administration pénitentiaire, un projet de concert qui aurait pour but d’apporter aux personnes incarcérées un accès à la musique classique afin de stimuler leur envie d’apprendre et de découvrir, rendant ainsi plus constructif le temps passé en détention.

Un rendez-vous qui est ainsi devenu annuel dès 1995 et qui, en raison de la pandémie du coronavirus, n’avait pu être organisé depuis 2019. Cette année marquait donc le retour en prison de l’Orchestre national de Lille. C’est le jeune chef d’orchestre Victor Jacob, âgé de 32 ans et déjà lauréat du Prix de Révélation aux Victoires de la musique classique 2023, qui dirigeait les 70 musiciens de l’orchestre national de Lille. Ensemble, ils ont interprété l’ouverture de la Flûte enchantée de Mozart et la Huitième Symphonie de Dvořák : un challenge pour les musiciens et une expérience inédite pour les détenu.e.s dont la grande majorité n’avait jamais eu l’occasion d’entendre jouer en orchestre symphonique en "live". Victor Jacob, en jeans et basket, a également pris le temps d’introduire les œuvres qu’ils allaient jouer et de donner quelques explications musicales.

Une motivation à la réinsertion

Nos collègues de Radio France étaient présents lors du concert, qui s’est déroulé le 20 septembre dernier dans le gymnase de la prison de Sequedin, et nous ont livré quelques impressions à chauds des détenus présents lors du concert. Un sentiment d’évasion, de voyage qui, le temps d’un concert, les objectifs de ce concert sont pleinement atteints. Un autre objectif de ce projet est également de susciter chez les détenus la découverte et la curiosité pour une musique qu’ils ne connaissent pas nécessairement.

Une partie de l’orchestre national de Lille reviendra d’ailleurs à la prison de Sequedin pour trois événements, en octobre et novembre prochains : un atelier découverte sur l’orchestre encadré par les équipes pédagogiques de l’Orchestre National de Lille, un atelier participatif de musicothérapie avec initiations aux instruments de musique et un concert de musique de chambre par les solistes de l’orchestre.

Une initiative financée par les pouvoirs publics, ce qui rappelle qu’en France, l’action artistique en détention est placée sous la tutelle du ministère de la Culture en vertu de l’article 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui dit que "toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté et de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résulte". Autant de petites pierres apportées à la reconstruction d’une personne incarcérée en vue de faciliter sa réinsertion dans la société. Et là encore, la culture peut se révéler essentielle.

Ce projet n’est pas sans rappeler celui des "concerts Escapades" de l’ONG Music Project for Brussel, lancé chez nous, en Belgique, il y a une dizaine d’années par Patrick De Clerck et qui va bien au-delà d’un concert au centre pénitentiaire. Avec le projet "Escapade", les détenus sont invités à découvrir l’univers de la musique classique, par l’écoute, mais aussi en organisant, en quelque mois, un concert au sein de la prison : contacts avec les musiciens, invitations, régie, ce sont les détenus qui s’occupent de tout, encadrés par Patrick De Clerck. Un beau "pied à l’étrier" pour leur réintégration.