Quand la musique de Bach et Beethoven se transforme en arme dans un film Marvel

Dans le nouvel opus des aventures de Doctor Strange, super-héros de la franchise Marvel, maître des arts mystiques, on retrouve plusieurs allusions musicales qui n’ont pas échappé aux fans et internautes. Les partitions de musique de Bach et Beethoven sont même utilisées dans le film comme des armes… Pourtant, il est connu que la musique adoucit les mœurs !

Impossible de passer à côté du phénomène Marvel qui secoue le monde depuis des années. Le dernier film en date est Doctor Strange in the Multiverse of Madness réalisé par Sam Raimi. Ce dernier a donné à ce deuxième opus des aventures du maître des arts mystiques une atmosphère plus sombre, plus inquiétante, flirtant avec le suspense et l’horreur. Une ambiance clairement renforcée par la bande originale du film, signée par un maître de la musique de film, Danny Elfman, acolyte de la première heure de Tim Burton.

Et dans la musique composée pour ce nouveau Doctor Strange, Danny Elman a mis en œuvre tout son talent pour nous plonger dans une atmosphère trouble et pesante, empruntant certains thèmes à la musique classique. La musique classique que l’on retrouve déjà représentée dans la bande d’annonce du film (à 1 minute et 32 secondes), à travers un piano et une harpe qui se dressent dans une pièce sombre.