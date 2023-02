Quand la musique baroque s’invite dans une école de Molenbeek

Pari réussi donc pour Nathalie et Raphael, il faut dire qu’ils ont de la bouteille : "on fait de la musique ensemble depuis 20 ans, on a fait le tour du monde avec nos instruments, ça ouvre beaucoup de portes, notamment auprès des jeunes. On a d’ailleurs ramené quelques instruments de nos voyages et ça crée une complicité avec les élèves bruxellois comme lorsqu’on utilise un tambourin acheté au Maroc pour accompagner une flûte médiévale dans une classe dont pas mal d’élèves ont des ancêtres marocains. Le truc pour intéresser les jeunes, c’est de créer des ponts, des passerelles entre la musique ancienne et des éléments de leur vie d’aujourd’hui, et cela quelles que soient leurs origines."

Les élèves du Campus Saint-Jean auront d’ailleurs l’occasion de revoir Nathalie et Raphael puisqu’un concert les réunira le 15 février au Cercle Gaulois. Michel Keustermans, fondateur et directeur artistique de Festivita insiste sur l’importance de s’ouvrir aux jeunes : "lors des deux concerts du 15 février, nous réunirons les 160 jeunes qui ont reçu la visite d’un duo de musiciens, ils pourront entendre un véritable orchestre et découvrir des tas d’instruments méconnus."

Les jeunes artistes n’ont pas été oubliés puisque "Festivita proposera aussi des concerts de jeunes espoirs que nous avons sélectionnés parmi une trentaine de candidatures reçues. Sinon, le FestiVita ! Brussels Early Music Festival, c’est 15 concerts qui s’étalent sur 5 jours du 15 au 19 février 2023 au Cercle Royal Gaulois, écrin prestigieux d’art et de littérature situé au cœur du parc de Bruxelles et qui ouvre exceptionnellement ses portes au public pour l’occasion. Il y aura aussi un bal, deux concerts nocturnes à la chandelle, un banquet avec un menu inspiré du 18e siècle, une table ronde sur le statut d’artistes et des expositions de luthiers. Bref, une célébration de la musique ancienne, histoire de rester jeune"

