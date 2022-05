Quand la mode s'inspire du sport : bob, short cycliste, chaussures de rando...

Et ce n'est pas tout. Si l'on connaît l'amour de Jacquemus pour la cagole et le kéké des plages (deux figures marseillaises dont il a largement redoré le blason), on ne pensait pas qu'il cultiverait, avec Nike, un certain goût pour des pièces que l'on aimerait (vraiment) voir disparaître de nos armoires, à commencer par le bob et le short de cycliste. Oui, encore eux ! On croyait en être débarrassé mais il faudra composer avec ces deux "incontournables" tout au long de l'été.

D'après Vogue, outre les baskets de rando, la collection se composera d'un short de cycliste blanc perle sans couture et d'un bob unisexe décliné dans des tons neutres. Une nouvelle définition du glamour estival, hors des sentiers battus, qui laisse penser que les codes de la mode n'ont décidément pas fini d'être bousculés.

Reste désormais à découvrir l'intégralité de cette collaboration, qui rendra également hommage à l'univers du tennis (jupe plissée et robe dos nu devraient en convaincre plus d'une) et s'arrachera comme des petits pains dès sa mise en vente prévue le 28 juin.