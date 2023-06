Quand la météo dicte nos préférences en matière de musique

Nos préférences en matière de musique ne sont pas innées. Elles dépendent de nombreux facteurs, comme notre personnalité, nos origines culturelles… ou la météo. C’est en tout cas ce qu’affirme une récente étude britannique.

Des chercheurs de l’université d’Oxford ont analysé plus de 23.000 chansons étant apparues dans les charts britanniques durant les 70 dernières années, afin de vérifier si leur popularité était liée d’une façon ou d’une autre aux conditions météorologiques. Ils ont constaté que les morceaux dansants et énergiques comme "Temperature" de Sean Paul et "Get Loose" d’Evelyn King étaient "positivement associées à un temps chaud et ensoleillé". En d’autres termes, les mélomanes ont tendance à se tourner vers des titres dont le rythme et les paroles les mettent autant en joie que la météo.

L’équipe de recherche, dirigée par le Dr Manuel Anglada-Tort, a également remarqué que la popularité de ces chansons variait en fonction des variations météorologiques saisonnières. Ainsi, elles étaient davantage écoutées en été qu’en hiver. Toutefois, cette corrélation avec les saisons était significative uniquement lorsque la météo changeait drastiquement d’un mois à l’autre. "Les conditions météorologiques ne reflètent les changements d’humeur [des auditeurs] que pendant les mois où les changements météorologiques sont sensiblement différents", notent les scientifiques dans leur étude. "Par exemple, l’impact d’un mois ensoleillé en automne sera probablement plus important que l’impact d’un mois ensoleillé en été".

Étonnamment, les morceaux les moins populaires (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas illustrés dans les hit-parades britanniques) ne répondaient pas à cette règle. Ils ne touchaient pas un public aussi large que les autres, quelle que soit la météo. Cette observation a poussé les scientifiques à conclure que le succès d’un potentiel "tube de l’été" dépend grandement du beau temps. "Ces conclusions remettent en question le principe traditionnel selon lequel le succès sur le marché de la musique repose uniquement sur la qualité de la musique elle-même. Notre étude suggère plutôt que des conditions environnementales favorables, telles qu’un temps chaud et ensoleillé, induisent des états émotionnels positifs chez les auditeurs, ce qui les amène à écouter de la musique énergique et positive, susceptible de correspondre à leur humeur du moment", souligne le Dr Manuel Anglada-Tort dans un communiqué.

Mais qu’en est-il des chansons plus mélancoliques, au tempo lent ? Sont-elles associées à un temps plus tumultueux et pluvieux ? Et bien, non. Les chercheurs soulignent dans leur étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Royal Society Open Source, que le succès de ces morceaux n’est aucunement lié à la météo. Écouter des chansons tristes ou lentes serait davantage lié à notre état d’esprit du moment qu’au temps qu’il fait.