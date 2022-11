Quand la maman de Benoit Poelvoorde débarque en plateau !

Le dimanche soir, la Trois vous régale avec une foule d’images plus drôles les unes que les autres, toutes extraites des archives de la RTBF. Deux nouvelles équipes sont en compétition dans " Le Grand Quiz de c’est archivé près de chez vous " pour tenter de remporter la partie et, du même coup, le tablier d’archiviste tant convoité mis en jeu, comme chaque semaine, par Jacques Mercier et Jean-Luc Fonck !