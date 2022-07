Quand la fille d’un chanteur d’opéra donne la plus mignonne des descriptions du métier de son papa

Et si on vous demandait d’expliquer en quoi consiste le métier de chanteur d’opéra, que répondriez-vous ? C’est la question que l’instituteur de Zoé Brownlee, la fille du ténor américain, lui a posée. Et vous allez voir, sa réponse est aussi claire qu’adorable.

Ce sont nos collègues de Classic Fm qui nous rappelle ce Tweet du ténor américain Lawrence Bronwlee, datant de 2019. A cette époque, la jeune Zoé Bronwlee, âgée de 8 ans, doit décrire le métier de son père pour un devoir à l’école. Mais au fond, qu’est-ce que c’est que d’être chanteur d’opéra ? La jeune Zoé nous donne une explication claire, concise qui, finalement, touche à l’essence du métier de ténor : le métier de chanteur d’opéra consiste à "chanter des notes aiguës".

Les ténors, vous approuvez cette description ?

Lawrence Bronwlee n’avait pu s’empêcher de partager sur Twitter le devoir de sa fille, sur lequel on apprend également qu’au travail, Lawrence Bronwlee utilise "sa voix, son jeu d’acteur et les langues". Et en bonus, on découvre un joli dessin réalisé par Zoé de son père au travail.