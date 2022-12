Quand la facture d’hôpital est beaucoup plus élevée que prévu

Les patients sont un peu pris en tenailles entre les hôpitaux qui ont intérêt à "vendre" des chambres simples et les assurances qui n’ont pas intérêt à couvrir trop généreusement ce risque. Beaucoup de polices souscrites par les employeurs pour leur personnel ne couvrent pas les suppléments en chambre individuelle, ou alors moyennant un supplément de cotisation. Beaucoup d’assurés l’ignorent.

Premier réflexe à avoir en cas d’hospitalisation : bien vérifier l’étendue de votre police d’assurance. La bonne nouvelle pour les patients, c’est qu’à partir du mois de janvier, les hôpitaux seront obligés de donner une estimation du coût de l’hospitalisation, une sorte de devis.

Certains hôpitaux, comme Saint-Pierre à Ottignies, offrent déjà ce service on line (Coût de l’hospitalisation | Clinique Saint-Pierre Ottignies (cspo.be). Le patient encode l’intervention qu’il va subir, sa mutuelle et le choix chambre/simple ou chambre double, et le système calcule les frais d’hôtellerie, les frais de médicaments et les honoraires. C’est évidemment une estimation qui ne tient pas compte des aléas éventuels de l’hospitalisation mais c’est de nature tout de même à aider les patients.