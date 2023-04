Quand la dentelle fait rougir Philippe Jauniaux au Château de Louvignies

De la salle à manger avec son service de famille armorié et sa gobeleterie de cristal, à la cuisine avec sa batterie de casseroles en cuivre en passant par la chambre à repasser avec son authentique calandreuse en bois et la chambre des marquises où reposent encore jupons de dentelles et robes de bals, le château de Louvignies vous reçoit dans son exceptionnel cadre XIXe siècle.

Vous y serez accueilli par la châtelaine et ses ancêtres, le Comte et la Comtesse Léon de Villegas de St-Pierre dont souvenirs de famille, agendas et albums de photos ont été précieusement conservés, avec une mise en scène qui raconte l'histoire de ses habitants à la Belle Epoque.