Quand la culture pop déconstruit les clichés sur les troubles psychiques

Des films et séries mettant en scène des personnages bipolaires aux artistes qui n’hésitent plus à parler de leur dépression, la "culture pop" aide désormais à mieux comprendre les troubles psychiques, même si les préjugés demeurent.

Depuis une dizaine d’années, on ne compte plus les œuvres mettant en avant les enjeux de santé mentale. "Homeland", "13 Reasons Why", "Euphoria", "Happiness Therapy"… ont par exemple porté à l’écran des personnages principaux atteints de bipolarité ou souffrant de troubles anxieux.

De nombreux artistes ou sportifs ont aussi libéré la parole sur le sujet : on se souvient de Mariah Carey ou Kanye West annonçant souffrir de troubles bipolaires. En 2021, Stromae, touché par la dépression, a brisé un tabou avec sa chanson "L’enfer", dans le sillage d’albums-thérapies de superstars comme Adele ou Billie Eilish.