Quand la course aux grosses productions pousse les youtubeurs au burn-out

Depuis 10 ans YouTube a beaucoup changé. Réaliser une simple vidéo dans sa chambre face à la caméra ne suffit plus pour trouver son public. Avec la concurrence qui s’est installée et l’utilisation des algorithmes qui a évolué, une surenchère dans l’idée et dans le concept a fait son apparition sur la plateforme. Sur les grosses chaînes, les vidéos sont devenues de vraies émissions de divertissement à part entière, qui nécessitent une grosse production.

Il faut toujours plus de moyens et des invités toujours plus prestigieux. Le youtubeur Squeezie, 17,9 millions d’abonnés, a déclaré que sa vidéo avec Éric et Ramzy lui a demandé plus de trois semaines de montage.

Si toutes les vidéos que je fais doivent être dans cette lignée, mes équipes et moi on va faire un giga burn-out.

Le grand champion dans cette tendance du "toujours plus" est l’américain de 24 ans Jimmy Donaldson, alias Mister Beast, et ses 137 millions d’abonnés. Rien qu’en 2021, il a généré 54 millions de dollars. Un succès qui donne le ton et incite d’autres youtubeurs à repousser les limites du divertissement, comme le Français Inoxtag, qui s’est donné pour défi de monter l’Everest en 2024.

Mais cette course à la production et cette authenticité perdue ont mené certains autres à préférer prendre le chemin inverse, en délaissant leur chaîne YouTube pour d’autres réseaux sociaux. Peut-être le début d’une nouvelle tendance.