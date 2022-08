Quand la Corée du Sud reprend à sa sauce les séries TV à succès

Aujourd’hui, cette culture fascine, que ce soit en beauté, musique ou au cinéma, elle s’exporte et regroupe de nombreux fans. La Kpop s’est installée comme genre musical incontournable, il y a de fortes chances que cette tendance s’exporte aussi pour les films et les séries, qui attirent déjà des millions de spectateurs. Récemment, le film "Parasite", qui a été récompensé aux Oscars, ou la série "Squid Game" ont connu un succès mondial. Les films et séries venus de Corée sont donc tout naturellement de plus en plus nombreux sur les plateformes de streaming et de plus en plus regardés, leurs remakes devraient également être découverts par le grand public.

Reste que "Money Heist Korea" n’a pas fait autant l’unanimité que "Squid Game", qui attend sa saison 2 et va même être repris sous forme de téléréalité par Netflix pour mettre en compétition des joueurs du monde entier.