Quand la batterie de Led Zeppelin s’invite dans la musique électronique, le rap et le rock contemporain

Le batteur, quel personnage étrange non ? Si un peu quand même, un tout petit peu, le batteur vit souvent dans une certaine précarité. Mais ce n’est pas qu’il ne gagne pas d’argent, non ! C’est qu’il dépense tout pour son art, vous avez vu le prix des éléments de batterie, des peaux, des pieds, du tabouret et même des baguettes ? C’est affolant ! En plus, il y a tellement de choix pour toutes ces choses, même si nous, on entend pas la différence entre de l’érable, du peuplier, du chêne, de l’acajou, du bouleau, du plexi, de l’acrylique ou de la fibre de carbone, le batteur, lui l’entend cette différence. Et il faut qu’il teste, pas dans le magasin non, dans son local, qui a dit à la maison, non. Pas à la maison, jamais ! Trop de bruit ! Donc le batteur achète, teste, se rend compte que ça ne convient pas, revend et rachète autre chose, et ainsi de suite…