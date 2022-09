Quand l’intelligence artificielle se met au service de la restauration d’œuvres d’art

La restauration d’œuvres d’art est une discipline qui mêle passion, patience et débrouillardise. Elle bénéficie de plus en plus des dernières avancées technologiques, notamment en matière d’intelligence artificielle. La start-up Oxia Palus en entraîne ainsi une à reconstituer à l’identique des toiles disparues depuis des années.

Cette année, les visiteurs de la Focus Art Fair ont pu découvrir une exposition d’un genre particulier au stand de la galerie MORF. Il s’agit d’une sélection de toiles de Vincent Van Gogh et Léonard de Vinci que le grand public n’a jamais vues… parce qu’elles sont recouvertes par d’autres œuvres des deux artistes.

L’une d’entre elles, "Two Wrestlers", représente deux hommes, torse nu, en plein milieu d’un combat de boxe. Vincent Van Gogh l’a probablement réalisée en 1886, lorsqu’il était à l’Académie d’Anvers. Il y fait allusion dans une lettre adressée à son frère, Théo. "Cette semaine, j’ai peint une grande chose représentant deux torses nus — deux lutteurs […] et j’ai vraiment aimé faire ça", peut-on y lire.

Toutefois, le peintre néerlandais l’a recouverte d’une nature morte, intitulée "Nature morte aux fleurs des champs et aux roses" et actuellement conservée au musée Kröller-Müller aux Pays-Bas. La start-up Oxia Palus l’a reconstituée en apprenant à une intelligence artificielle comment reproduire le style de Van Gogh.