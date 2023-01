Quand l’intelligence artificielle joue les artistes

Mais c’est la seule limite que la machine met à "l’expression humaine", pour reprendre la formule de Frank Lloyd Wright. Les programmes comme Imagen et Midjourney ne se contentent pas de réaliser des composites d’images disponibles sur le Web ; ils en créent de nouvelles. Et ce, dans une multitude de "styles" : peinture "à la Picasso", Pop art, impressionnisme, street art, voire cyberpunk ou Bauhaus. Si ces logiciels d’intelligence artificielle générative sont plutôt faciles d’utilisation, il faut un certain temps pour trouver quelle tournure de phrase permettra d’obtenir un bon rendu. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne suffit pas de taper des mots-clés au hasard pour obtenir une œuvre unanimement saluée. "Les générateurs d’images par intelligence artificielle ne fonctionnent jamais exactement comme vous le voulez. Ils produisent souvent des résultats hideux qui ressemblent, au mieux, à de l’art brut déformé", a expliqué l’artiste digital Erik Carter au magazine MIT Technology Review.

Ces logiciels peinent notamment à imaginer des animaux ou des humains anatomiquement corrects. La plupart des visages qu’ils génèrent donnent l’impression d’être "écrasés", ou du moins déformés. Le philosophe et journaliste Tom Whyman écrit dans ArtReview que les personnages conçus par l’IA "apparaissent comme ils le font quand on les imagine, pas tout à fait complets". Autre souci : les outils d’intelligence artificielle générative reproduisent certains stéréotypes racistes et sexistes. DALL-E 2, Midjourney et consorts ont ainsi tendance à représenter les aides soignants comme des femmes, et les médecins comme des hommes. Ils véhiculeraient aussi un canon très occidental, conséquence du manque de diversité des millions d’images avec lesquelles ils sont entraînés.

OpenAI a d’ores et déjà annoncé différentes mesures pour que DALL-E 2 ne soit pas un vecteur supplémentaire de discriminations sur Internet. Une mission pour laquelle l’entreprise bénéficie du soutien de millions d’internautes qui souhaitent, comme elle, améliorer les images produites par son programme phare. Ils sont des centaines de milliers à se réunir sur des serveurs de la communauté Discord consacrés à DALL-E 2 pour échanger des astuces visant à peaufiner leurs descriptions textuelles — un processus qu’on appelle le "prompt crafting" ("la fabrication d’instruction") — ou à dépasser les limites de l’intelligence artificielle. "Quelqu’un a-t-il des conseils pour que Dall-E 2 génère des personnages d’émissions de télévision populaires ? Je n’ai aucun mal à trouver des héros comme Bob l’éponge, mais pour Patrick Star, par exemple, il génère une étoile de mer, et non le personnage lui-même", demande un internaute. Un autre se tourne vers les membres de cette communauté en ligne pour l’aider à produire un centaure.

Ce phénomène ne se limite pas à DALL-E 2, ni même à Discord. Les utilisateurs de logiciels d’intelligence artificielle génératrice se réunissent également sur Reddit et sur Twitter pour se réunir entre passionnés. Certains aficionados comme Guy Parsons ont même publié des guides numériques pour apprendre à se servir au mieux de ces nouveaux outils de création artistique, et, pourquoi pas, produire de véritables chefs-d’œuvre.